وفاة 20 شخصا في بولندا وايطاليا وتشيكيا نتيجة موجة صقيع بأوروبا.

وارسو 8 يناير 2017 ( وال ) - لقي 20 شخصا في كل من بولندا وايطاليا وتشيكيا نتيجة موجة صقيع تجتاح اوروبا منذ أيام مع تسجيل درجات حرارة قطبية في حين غطت الثلوج مدينة اسطنبول التركية. وشهدت موسكو الميلاد الارثوذكسي الاشد برودة منذ 120 عاما مع درجات حرارة بلغت نحو 30 درجة تحت الصفر ليلا بحسب وكالة (ريا نوفوستي) الروسية. وقضى 10 اشخاص بسبب البرد خلال يومين في بولندا حيث تدنت درجات الحرارة الى 20 درجة مئوية تحت الصفر في بعض المناطق وفق ما ذكر المركز الحكومي للامن الوطني أمس السبت مشيرا الى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع اذ يتوقع ان تبقى درجات الحرارة دون 20 درجة تحت الصفر. وفي ايطاليا, أدت موجة البرد التي تشهدها البلاد منذ الجمعة الى وفاة سبعة اشخاص بينهم بولنديان. وبين الضحايا خمسة مشردين وذلك رغم الاجراءات المتخذة الاسبوع الماضي لاستقبال من لا مأوى لهم قبل أن تتدنى درجات الحرارة الى 10 تحت الصفر في بعض الاماكن. وتساقطت الثلوج بكثافة على وسط ايطاليا وايضا في منطقة بوليا (جنوب شرق) البلاد حيث اغلق مطارا باري وبرينديزي صباحا وحتى في صقلية وقطعت عدة خطوط حديدية. وفي تشيكيا قضى ثلاثة أشخاص بينهم مشردان بردا الجمعة والسبت في براغ حيث تدنت درجات الحرارة الى 15 درجة تحت الصفر. وفي روسيا تراجعت درجات الحرارة الى 24 درجة تحت الصفر في سان بطرسبرغ حيث عثرت الشرطة على جثة رجل قضى جراء البرد ليل الجمعة السبت. وفي تركيا شلت عاصفة ثلجية الحركة في اسطنبول حيث الغيت السبت مئات الرحلات الجوية. وتم ايواء نحو ستة آلاف مسافر بفنادق المدينة. كما توقفت حركة الملاحة في مضيق البوسفور احد اكثر ممرات العالم ازدحاما. وقررت السلطات تسيير مترو اسطنبول كامل ليلة السبت الى الاحد لتمكين السكان من التنقل. ...( وال )