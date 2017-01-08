حالات اختناق ،نتيجة استخدام الفحم النباتي للتدفئة بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي .

غريان 8 يناير 2017 ( وال ) - استقبل مستشفى غريان التعليمي أمس السبت ( 8 ) حالات اختناق ،نتيجة استخدام الفحم النباتي للتدفئة بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي اكثر من عشر ساعات . وأوضح مدير مكتب الإعلام بالمستشفى " عادل الأزرق " في تصريحات صحفية نشرت اليوم ، أن قسم الأطفال بالمستشفي استقبل أمس السبت ( 210 ) حالة مصابة بالتهاب الصدر ؛ بينها ( 7 ) حالات خطيرة جراء الانخفاض الكبير في درجات الحرارة .. مؤكدا أن عدد الحالات المرضية يفوق السعة الاستعابية لقسم الأطفال بالمستشفى . ... وال ...