مقتل ( 167 ) شخصاً نتيجة السرعة ومخالفة قوانين المرور .

طرابلس 08 يناير 2017 ( وال ) - أصدرت الإدارة العامة لشؤون المرور والتراخيص إحصائية بالحوادث التي شهدها شهر نوفمبر الماضي بكامل انحاء ليبيا ، افادت فيها ان حوادث المرور تسببت في مقتل ( 167 ) شخصاً نتيجة السرعة ومخالفة قوانين المرور ومعايير السلامة . وأوضحت الإدارة في احصائيتها أن حوادث المرور تسببت ايضا في خسائر مادية كبيرة ووقوع ( 441 ) حادث سير في كافة أنحاء ليبيا . وان هذه الحوادث تسببت في اصابة أكثر من ( 300 ) شخص بجروح واصابات مختلفة الخطوره . كما ادت الحوادث إلى تضرر ( 697 ) مركبة آلية .