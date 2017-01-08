وفد من وزارة التربية والتعليم يزور عدد من المدارس والمرافق التعليمية المتوقفة بمدينة مصراتة.

مصراته 8 يناير 2017 ( وال ) - قام وفد من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوفاق الوطني بزيارة لعدد من المدارس والمرافق التعليمية المتوقفة عن استكمال صيانتها داخل مدينة مصراتة. وضم وفد الوزارة مدراء مصلحة المرافق التعليمية ، ومكتب المشروعات ، وإدارة التفتيش التربوي بالوزارة. وأفاد مدير مكتب الإعلام بمراقبة التربية والتعليم مصراتة " صالح غباق" وكالة الانباء الليبية ان الوفد اطلع على هذه المدارس والمؤسسات التعليمية المتوقفة وعقد اجتماع بالمسئولين في بلدية مصراته تناول سُبل تذليل الصعاب لاستكمال صيانة هذه المرافق التعليمية المتوقفة والتي بلغت نسبة الإنجاز في بعض منها إلى 80%. وتم التأكيد على ضرورة استكمال الصيانه لمدارس مصراتة المركزية، ومعهد القويري الديني سابقاً، والمرافق التعليمية الاخرى داخل المدينة. ..( وال .. مصراتة ) ...