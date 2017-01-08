حملة للتشجير ببلدية الخمس .الأحد ، 08-01-2017 - 12:17:00

الخمس 8 يناير 2017 ( وال ) - انطلقت حملة التشجير ببلدية الخمس ضمن الحملة الليبية الرابعة للتشجير تحت شعار" أغرس شجرة تبني وطن" التي تنظمها مؤسسة نوارس ليبيا للأعمال الخيرية بالتعاون مع مكتب وزارة الزراعة بالخمس . وأفاد رئيس مؤسسة نوارس ليبيا للأعمال الخيرية" حسين بن ساسي - مراسل وكالة الأنباء الليبية بالخمس ان حملة التشجير لهذا العام تتم بمشاركة مديرية أمن الخمس ومراقبة أثار لبدة وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والكشافة وطلاب المؤسسات التعليمية ، وتستهدف الحملة غرس 20 ألف شتلة غابات مختلفة . ودعا " بن ساسي - كافة الجهات العامة والخاصة والأفراد بمنطقة الخمس للمشاركة والمساهمة في الحملة وتقديم يد العون والمساعدة.

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