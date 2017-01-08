ورشة عمل ببلدية سوق الجمعة.

طرابلس 8 يناير 2017 (وال) - تستعد لجنة التنمية البشرية ببلدية سوق الجمعة هذه الايام لتنظيم ورشة عمل بعنوان" المناصرة المحلية وبناء الشراكات بين المجتمع المدني والبلدية" في إطــــار مد جسر التعاون بين البلدية ومؤسسات المجتمع المدني داخل بلدية سوق الجمعة . وستقدم خلال هذه الورشة العديد من الورقات العلمية التي تتناول التنمية والشراكة لتنفيذ المشاريع التنموية . ويذكر ان بلدية سوق الجمعة كانت قد نظمت دورة تدريبية في مجال ( ريادة الأعمال ) في إطار رفع قدرات شباب البلدية والدفع بهم لمجال ريادة الأعمال . ...(وال)...