انطلاق الحملة الوطنية الرابعة لتشجير منتزه الشرشارة السياحي بترهونة .

طرابلس 8 يناير 2017 ( وال ) - انطلقت صباح يوم أمس الجمعة الحملة الوطنية الرابعة لتشجير منتزه الشرشارة السياحي بترهونة تحت شعار " نغرس شجرة .. نبني وطنا " . وتستهدف الحملة والتي تشرف عليها بعض مؤسسات المجتمع المدني من طرابلس ومصراته وزليتن والخمس وبني وليد ومسلاته غرس حوالي 7000 شتلة بالمنتزه . أفاد عضو مشروع مسلاته الخير (رياض الدقداق) أنه سيتم زراعة عدد من شتول أشجار الغابات كالأشجار المعمرة مثل الصنوبر والخروب والزيزفون وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر . ... وال ...