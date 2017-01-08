انطلاق الحملة الوطنية الرابعة لتشجير منتزه الشرشارة السياحي بترهونة .الأحد ، 08-01-2017 - 12:04:00

طرابلس 8 يناير 2017 ( وال ) - انطلقت صباح يوم أمس الجمعة الحملة الوطنية الرابعة لتشجير منتزه الشرشارة السياحي بترهونة تحت شعار " نغرس شجرة .. نبني وطنا " . وتستهدف الحملة والتي تشرف عليها بعض مؤسسات المجتمع المدني من طرابلس ومصراته وزليتن والخمس وبني وليد ومسلاته غرس حوالي 7000 شتلة بالمنتزه . أفاد عضو مشروع مسلاته الخير (رياض الدقداق) أنه سيتم زراعة عدد من شتول أشجار الغابات كالأشجار المعمرة مثل الصنوبر والخروب والزيزفون وذلك للمحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر . ... وال ...

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