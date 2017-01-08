رئيسة ليبيريا تؤكد سعي قادة مجموعة (ايكواس) لايجاد حل سلمي للازمة فى غامبيا .

أكرا 8 يناير 2017 ( وال ) - أكدت رئيسة ليبيريا ايلين جونسون سيرليف أمس السبت إن قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا (ايكواس) ما زالوا يسعون للوساطة لضمان انتقال سلمي للسلطة في غامبيا التي يرفض رئيسها يحيى جامي قبول هزيمته في انتخابات رئاسية أجريت مطلع شهر ديسمبر الماضي. وشددت سيرليف للصحفيين بعد اجتماع بين قادة مجموعة (ايكواس) في أكرا عاصمة غانا على إلتزام قادة (ايكواس) بوساطة سلمية للسلطة في غامبيا مشيرة إلى أنهم يواصلون السعي لذلك في الفترة الحالية. وقالت أن "المجموعة الاقتصادية مهتمة بما يجري في غامبيا وأن الرئيس النيجيري محمدو بخاري لا يزال يقود جهود الوساطة" داعية الغامبيين إلى "تغليب مصلحة الوطن". ونفت رئيسة ليبريا الأخبار المتداولة حول نية (إيكواس) نشر قوة عسكرية قائلة "إن المجموعة ليست لديها نية لنشر قوتها العسكرية في غامبيا" مضيفة أن المجموعة تراقب عن كثب إجراءات المحكمة العليا في غامبيا والتي تنظر في رفض جامي لنتيجة الانتخابات. الى ذلك حذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر إلى غامبيا وحثت الأمريكيين الموجودين هناك على التفكير في مغادرتها. وذكر بيان أن "الخارجية الأمريكية تحذر المواطنين الأمريكيين من السفر إلى غامبيا بسبب احتمال وقوع اضطرابات وعنف في المستقبل القريب. وكان الرئيس الغامبي يحيى جامي قد أكد في أحدث تصريح له عدم اعترافه بنتائج الانتخابات الرئاسية وأعلن عن استقبال البلاد قضاة أفارقة للتحقيق فيها. وينص الدستور الغامبي على انتهاء مأمورية جامي الرابعة فى 19 من يناير الجاري غير أن الرئيس المنتهية عهدته يدعو الى اعادة النظر فى الاقتراع.