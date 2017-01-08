وزيرا المرأة والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني يطلعون على مركزالدراسات الاجتماعية بطرابلس.

طرابلس 8 يناير 2017 ( وال ) - قام كل من وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية بحكومة الوفاق الوطني السيدة " اسماء الأسطى" ، ووزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين بالحكومة الدكتور" يوسف ابوبكر " بزيارة لمركز الدراسات الاجتماعية بطرابلس اطلعوا خلالها على سير العمل بهذا المركز ، والخدمات والدور الذي يقوم به خدمة للنازحين . وعقد على هامش هذه الزيارة عقد اجتماع ضم وزيرا المرأة والمهجرين بحكومة الوفاق الوطني ورئيس لجنة ادارة مركز الدراسات الاجتماعية طرابلس المستشار " علي عبدالله فرحات " ومدراء الادارات والاقسام بالمركز . وتناول الاجتماع بالمناقشة دور المركز العلمي وكذلك الدراسات البحثية التي قام بها في عدة مجالات . وتم التأكيد على اهمية المراكز البحثية بأعتبارها عيون المجتمع لما تقدمة من ابحاث ودراسات اجتماعية وضرورة تطبيق هذه الدراسات والعمل على حل الازمات والظواهر السلبية . وأكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية السيدة " اسماء الأسطى" اهمية المراكز البحثية ودورها في النهوض بالمجتمع . وقالت في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب هذه الزيارة ان مواجهة الظواهر السلبية في المجتمع ومعالجتها يتم من خلال المراكز البحثية ذات العلاقة بالتنمية المجتمعية المهتمه برسم الخطط ووضع السياسات الاستراتيجية المستقبلية. واضافت أن هناك الكثير من المشاريع تحتاج إلى معلومات اولية على ضوئها يتم رسم الخطط وتوضيفها في صنع القرار . وثمنت السيدة الوزيرة ما حققه مركز البحوث الاجتماعية من دراسات وابحاث اجتماعية . ومن جانبه اشاد وزير الدولة المفوض لشؤون النازحين والمهجرين الدكتور " يوسف ابوبكر " بما حققه المركز من ابحاث اجتماعية ، وما قدمه من خدمات للنازحين والمهجرين . ...( وال ) ...