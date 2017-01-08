الرئاسي يثمن عمليات المداهمة التي قامت بها قوة الردع الخاصة بطرابلس وينعى احد عناصرها .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 11:07:00
\nطرابلس 08 يناير 2017 (وال)- عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن \nامتنانه لعمليات المداهمة التي قامت بها قوة الردع الخاصة يوم الجمعة، \nوالتي أسفرت عن \" القضاء على شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة وغيرها من\nالمفاسد\" . \nونعى المجلس، في بيان له مساء السبت، استشهاد أحد عناصر القوة \" لطفي \nبكرة \"، قائلا: \"ننعى شهيد الواجب لطفي بكرة الذي استشهد في هذه \nالمداهمات، ونعزي أهل الفقيد ونحتسبه إن شاء الله من الشهداء \".\nوأكد المجلس الرئاسي دعمه الكامل واللامحدود للــ \" الجهات والقوى \nالأمنية التي تحارب العصابات الإجرامية بجميع أنواعها للقضاء عليها من \nأجل حماية الموطن وتطهير البلاد من هذه الظواهر السلبية\".\n\n...( وال )...