الرئاسي يثمن عمليات المداهمة التي قامت بها قوة الردع الخاصة بطرابلس وينعى احد عناصرها .



طرابلس 08 يناير 2017 (وال)- عبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عن

امتنانه لعمليات المداهمة التي قامت بها قوة الردع الخاصة يوم الجمعة،

والتي أسفرت عن \" القضاء على شبكات الاتجار بالمخدرات والأسلحة وغيرها من

المفاسد\" .

ونعى المجلس، في بيان له مساء السبت، استشهاد أحد عناصر القوة \" لطفي

بكرة \"، قائلا: \"ننعى شهيد الواجب لطفي بكرة الذي استشهد في هذه

المداهمات، ونعزي أهل الفقيد ونحتسبه إن شاء الله من الشهداء \".

وأكد المجلس الرئاسي دعمه الكامل واللامحدود للــ \" الجهات والقوى

الأمنية التي تحارب العصابات الإجرامية بجميع أنواعها للقضاء عليها من

أجل حماية الموطن وتطهير البلاد من هذه الظواهر السلبية\".



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