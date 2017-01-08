أكثر من 11 قتيلا في تفجير إنتحاري شرق بغداد.

بغداد 8 يناير 2017 (وال) - لقي 11 شخصا مصرعهم على الأقل وأصيب 25 آخرون بجروح مختلفة في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري في مدينة الصدر شرقي بغداد. واوضح مصدر في الشرطة العراقية اليوم الأحد في تصريح صحفي , أن إنتحاريا فجر سيارته المفخخة عند نقطة تفتيش في ساحة 83 بمدينة الصدر شرقي بغداد بالقرب من سوق مزدحم, مما تسبب في مقتل 11 شخصا على الاقل وإصابة 25 آخرين. وكان المتحدث بإسم عمليات بغداد قد ذكر أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب عشرة آخرون عندما قام أحد الجنود في نقطة تفتيش بفتح النار على سيارة مفخخة يقودها إنتحاري في ساحة 83 بمدينة الصدر شرق بغداد. وأضاف المتحدث أن الانفجار أدى أيضا إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من السيارات المدنية والمباني القريبة, ممشيرا إلى أن الحصيلة ما زالت قابلة للزيادة. وأشار المصدر إلى أن القوات الأمنية طوقت موقع الإنفجار تحسبا من وقوع هجمات اخرى. وشهدت بغداد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة إنفجارات أسفرت عن مقتل وجرح العشرات غالبيتهم من المدنيين على الرغم من الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها القوات العراقية فيها. .. وال ..