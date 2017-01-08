الصين تبنى أعلى التلسكوبات فى العالم فى التبت لمتابعة موجات الجاذبية فى الكون .

بكين 8 يناير 2017 ( وال ) - تقوم الصين حاليا ببناء أعلى التلسكوبات فى العالم ارتفاعا في اطار مشروع لاقامة مرصد فى إقليم التبت لمتابعة موجات الجاذبية فى الكون, فى محاولة لاكتشاف المزيد عن نشأة الكون. ووفقا لكبير الباحثين بالمراصد الفلكية الوطنية التابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ياو يونج هيانج , فقد تم بالفعل البدء فى تنفيذ أول مرحلة من المشروع وذلك ببناء أول تلك التلسكوبات والذى من المتوقع أن يكون جاهزا للعمل بحلول عام 2021 ليقوم بمهمته فى رصد وجمع بيانات دقيقة عن موجات الجاذبية البدائية في النصف الشمالي من الكرة الارضية. والتلسكوب الذى أطلق عليه اسم "نجاري رقم 1" يتم اقامته على ارتفاع 5.250 متر فوق مستوى سطح البحر على بعد 30 كيلومترا من بلدة شيتشوانخه فى جنوب محافظة نجاري بإقليم التبت. وقال ياو ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن بناء سلسلة من التلسكوبات, التي يطلق عليها اسم "نجاري رقم 2", والتى ستقع على ارتفاع 6.000 متر فوق مستوى سطح البحر , مشيرا إلى أن المشروع يتم بناؤه فى اطار مبادرة من قبل العديد من المؤسسات العلمية الصينية من ضمنها معهد فيزياء الطاقة العالية. وأوضح كبير الباحثين الصينين فانه بفضل ما يمتاز به الموقع من ارتفاع عالى وسماء صافية وقلة الانشطة والتواجد البشرى فمن المتوقع ان يكون المرصد افضل مكان على الارض لمراقبة ورصد التقلبات الصغيرة في الضوء الكوني. جدير بالذكر ان الصين بدأت فى 25 سبتمبر الماضى تشغيل أكبر تلسكوب لاسلكي في العالم, التلسكوب "فاست", ليتمكن بهذا العلماء من البحث عن أي علامات للحياة خارج المجرة ودراسة واستكشاف نشأة الكون, وذلك فى نهاية ناجحة لعملية بناء هذا المشروع العلمى الضخم الذى استغرق حوالى خمس سنوات .