قوات الإحتلال الإسرائيلي تواصل حملة الإعتقالات في الضفة الغربية.

رام الله 8 يناير 2017 (وال) - واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد حملة الإعتقالات في حق الفلسطينيين ، حيث اعتقلت قوات الإحتلال أربعة فلسطينيين في الضفة الغربية . ومن جهة أخرى إندلعت مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عقب إقتحام بلدة "كفل حارس" شمال سلفيت لتأمين زيارة المستوطنين للمقامات الدينية بحجة إقامة طقوسهم "التلمودية". وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الإحتلال أطلقت القنابل الصوتية والمضيئة نحو الشبان خلال المواجهات , دون أن يبلغ عن إصابات. .. ( وال ) ..