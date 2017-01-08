الإحتلال الإسرائيلي يواصل حملة الإعتقالات والمضايقات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

الضفة الغربية 8 يناير 2017 (وال) - واصلت قوات الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد , حملة الإعتقالات والمضايقات في حق الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث اعتقلت أربعة مواطنين من الضفة الغربية. ومن جهة أخرى, إندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الإحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية عقب إقتحام بلدة "كفل حارس" شمال سلفيت. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الإحتلال أطلقت القنابل الصوتية والمضيئة صوب الشبان خلال المواجهات. .. وال..