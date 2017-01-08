المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر بيانا بشأن ظاهرة تهريب الوقود من بعض الموانئ .

طرابلس 08 يناير 2017 (وال)- أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس السبت بيانا حول ظاهرة تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر بعض الموانئ البحرية . وأكد المجلس في بيانه انه في الوقت الذي يتابع فيه الليبيون وأحرار العالم الانتصارات التي حققتها القوات التابعة للمجلس الرئاسي في مقارعة تنظيم داعش الإرهابي وتطهير البلاد من شره مقدمة قافلة من الشهداء الأبرار الذين عطروا بدمائهم الزكية ارض الوطن يتفاجئ الليبيون بقيام من وصفهم بــ " حفنة من ضعاف النفوس " بالتآمر مع عصابات إجرامية دولية لنهب وسرقة مقدرات الشعب الليبي واستنزاف موارده عبر تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر الموانئ البحرية . واستنكر المجلس الرئاسي في بيانه هذه الممارسات المشينة التي تنبئ عن روح الأنانية والرغبة في الكسب السريع علي حساب قوت ومقدرات الشعب الليبي . وأكد المجلس أن الأوامر قد صدرت لحرس وامن السواحل بإيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية . وأشار البيان إلي أن السلطات المختصة ستحيل قوائم بأسماء " سراق المال العام " للقضاء وإصدار مذكرات قبض ضدهم من الشرطة الدولية . كما أكد البيان أن السلطات المختصة ستحيل قوائم بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا القانون الدولي . واختتم المجلس بيانه بالتأكيد علي أن الموانئ ومواردها هي لدعم اقتصاد الدولة وليست لهدر أموالها ، مشددا علي أن المجلس سيضطر لإنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤر لتهريب النفط ومشتقاته وسيضطر لإغلاقها . ...( وال )...