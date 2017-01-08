الرئيس العاجي يعلن التوصل إلى اتفاق إنهاء التمرد العسكري .

أبيدجان 8 يناير 2017 (وال) - أعلن رئيس ساحل العاج " الحسن واتارا ", أمس السبت عن التوصل إلى اتفاق لإنهاء التمرد العسكري للمطالبة بزيادة الأجور. ونقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن اوتارا قوله "يتعين على الجنود المتمردين ضرورة العودة إلى ثكناتهم, وسوف أضع في اعتباري مطالبهم الخاصة بزيادة المرتبات وتحسين ظروف العمل والإقامة". وكشف اوتارا, النقاب عن أن هذا الاتفاق تم التوصل إليه خلال مفاوضات جرت بين فريق يرأسه وزير الدفاع الآن ريتشارد دونواى والمتمردين فى مدينة "بواك" التي شهدت بداية التمرد. وكان البيان الصادر عن وزارة الدفاع كشف عن أن التمرد بدأ أمس الاول الجمعة للمطالبة بزيادة المرتبات وتسريع الترقيات بين الجنود, حيث كان الرئيس أوتارا فى أكرا للمشاركة في مراسم تعيين رئيس غانا الجديد , ولكنه اضطر للعودة إلى أبيدجان لمتابعة آخرتطورات التمرد الذي انتشرمن بواك إلى مدن أخرى فى ساحل العاج. يذكر أن أوتارا تولى السلطة فى كوت ديفوار عام 2011 بعد مصادمات دامية, احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية, مما أسفر عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص. ...( وال ) ...