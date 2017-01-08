قوة الردع الخاصة تنعى أحد عناصرها ، الذي استشهد أثناء مداهمتها لعدد من أوكار المخدرات بقرقارش .



طرابلس 08 يناير 2017 (وال) - نعت قوة الردع الخاصة ، الشهيد \" لطفي

بكرة \" الذي استشهد أثناء مداهمة القوة لعدد من أوكار الجريمة والمخدرات

بمنطقة قرقارش في طرابلس.

وقالت قوة الردع في بيانها أن الشهيد \" لطفي بكرة \" هو آمر فرقة ويشهد له

بالعزيمة والإصرار في محاربة أوكار الخمور وملاحقة المتورطين، بالإضافة

إلى حسن أخلاقه وطيب أصله \".

وأضافت أنه من أوائل الملتحقين بقوة الردع الخاصة منذ نشأتها في محاربة

المخدرات وأوكار الفساد، وقيامه بالقبض على عدد من تجار المخدرات ،

وأشارت بأنه أب لثلاثة أبناء.

ونشرت قوة الردع الخاصة على صفحتها الالكترونية ، صورًا من المضبوطات

التي تحفظت عليها في مداهمة لعدد 10 \"أوكار مخدرات\" بمنطقة قرقارش

بطرابلس ، والتي أظهرت عددًا من الأسلحة وكميات من المخدرات تم ضبطها

خلال الحملة التي نفذت الجمعة.



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