قوة الردع الخاصة تنعى أحد عناصرها ، الذي استشهد أثناء مداهمتها لعدد من أوكار المخدرات بقرقارش .
الأحد ، 08- 01- 2017 - 10:31:00
\nطرابلس 08 يناير 2017 (وال) - نعت قوة الردع الخاصة ، الشهيد \" لطفي \nبكرة \" الذي استشهد أثناء مداهمة القوة لعدد من أوكار الجريمة والمخدرات \nبمنطقة قرقارش في طرابلس.\nوقالت قوة الردع في بيانها أن الشهيد \" لطفي بكرة \" هو آمر فرقة ويشهد له\nبالعزيمة والإصرار في محاربة أوكار الخمور وملاحقة المتورطين، بالإضافة \nإلى حسن أخلاقه وطيب أصله \".\nوأضافت أنه من أوائل الملتحقين بقوة الردع الخاصة منذ نشأتها في محاربة \nالمخدرات وأوكار الفساد، وقيامه بالقبض على عدد من تجار المخدرات ، \nوأشارت بأنه أب لثلاثة أبناء.\nونشرت قوة الردع الخاصة على صفحتها الالكترونية ، صورًا من المضبوطات \nالتي تحفظت عليها في مداهمة لعدد 10 \"أوكار مخدرات\" بمنطقة قرقارش \nبطرابلس ، والتي أظهرت عددًا من الأسلحة وكميات من المخدرات تم ضبطها \nخلال الحملة التي نفذت الجمعة.\n\n...( وال )...