"فولكس فاجن" تسحب 50 ألف سيارة في الصي بسبب مشكلة في المكابح.

بكين 8 يناير2017 ( وال ) - تعتزم مجموعة "فولكس فاجن" الألمانية لصناعة السيارات ، سحب نحو 50 ألف سيارة بالصين لمشكلة في نظام المكابح. وأوضحت ذات المصادر ان السيارات المسحوبة من طراز "نيو بيتل" و"جولف فارينت" بواقع إجمالي 49 ألفا و480 سيارة.وأفادت الإدارة العامة للجودة والمراقبة بالصين اليوم الاحد أن المشكلة تكمن في وجود قطعة معيوبة قد تحول دون عمل المكابح بشكل صحيح عند تشغيل نظام التحكم في سرعة السيارة. ومن المقرر بدء سحب السيارات لإصلاح القطعة المعيوبة في السادس من فبراير القادم ، فيما توصي المجموعة أصحاب هذه الأنواع من السيارات عدم تشغيل نظام التحكم في السرعة. ...( وال ) ...