القوات الأفغانية تقتل 19 عنصرا من طالبان بينهم قياديان .

كابول 8 يناير2017 ( وال ) - أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 19 على الأقل من عناصر حركة طالبان بينهم قياديان اثنان وإصابة 15 آخرين في عمليات عسكرية مشتركة لقوات الدفاع الوطني وقوات الأمن في عدد من الولايات الأفغانية. ونقلت وكالة الأنباء الأفغانية (خامه برس) اليوم السبت, عن بيان صادرعن الوزارة أن القياديين قتلا في ولاية هلمند جنوب البلاد, لكنها لم توضح أية تفاصيل حول هويتيهما, فيما لم تعلق طالبان على تلك المعلومات.