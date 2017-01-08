الصومال: سبعة قتلى في تفجير مزدوج بمطعم في مقديشيو.

مقديشو 8 يناير 2017 ( وال) - ارتفعت حصيلة قتلى تفجير مزدوج بمطعم يرتاده أفراد من القوات الحكومية بالعاصمة الصومالية مقديشيو الى سبعة اشخاص . و قال المتحدث باسم الشرطة الصومالية محمد ضاهر في تصريح له إن من بين قتلى الانفجار أربعة من الجنود الحكوميين وثلاثة مدنيين. كما أكد شهود عيان أن المطعم المستهدف كان يرتاده أفراد من القوات الحكومية مشيرين إلى أن قوات الشرطة طوقت المكان إثر الانفجار وهرعت سيارات الإسعاف إلى منطقة الحادث. وكانت حصيلة سابقة للمتحدث باسم الشرطة قد اشارت الى ثلاثة قتلى و 16جريحا.