الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد .

طرابلس 08 يناير 2017 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 8 يناير 2017 . ملخص عام تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ، وسقوط امطار متفرقة على اغلب مناطق شمال ليبيا خاصة الشمال الشرقي. رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة. تتكاثر السحب من حين لأخر على أغلب المناطق الساحلية مع فرصة لسقوط امطار متفرقة خاصة الساحل الممتد من طرابلس حتى سرت ، والرياح شمالية غربية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا حيث نتوقع أن تصل سرعتها إلى (60) كلم/ساعة على بعض مناطق الساحل ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (11-15) درجة مئوية ولاتتجاوز (10) درجات مئوية على مرتفعات الجبل الغربي وتنخفض أثناء الليل والصباح الباكر إلى قرابة الصفر المئوي على هذه المرتفعات. بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - الجغبوب. السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار متفرقة ومن المتوقع أن تكون بكميات جيدة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر حيث قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية وسقوط حبات البرد أحيانا خاصة على الجبل الأخضر ، والريــاح شمالية غربية نشطة السرعـــة إلى قوية أحيانا حيث نتوقع أن تصل سرعتها إلى حوالي (60) كلم/ساعة على بعض المناطق الساحلية ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (14-17) درجة مئوية ولاتتجاوز (10) درجات على الجبل الأخضر وتسجل انخفاضا يوم الغد. الجفرة - سبها - غـات - غدامس -الحمادة. السماء صافية إلى قليلة السحب ، والريـــــاح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجـات الحـــرارة القصـوى تتـراوح مابين (10-15) درجة مئوية ، وتسجل درجات الحرارة الصغرى انخفاض أخر الليل والصباح الباكر مابين (0-3) درجات مئوية. الكفرة - تازربو - السرير السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة ‘ والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (15-19) درجة مئوية وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد. ...( وال ) ...