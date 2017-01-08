نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 8 يناير 2017 (وال) - نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة اعتباراً من اليوم الأحد 8 يناير 2017. . من رأس اجدير إلى سرت. ----------------- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب تتكاثر من حين لاخر مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد على بعض المناطق هذه الليلة وصباح الغد . - الريح شرش سرعته تتراوح ما بين (20 - 30)عقدة . - إرتفاع الموج يتراوح مابين (2.50-4.50)متر. - البحر قليل الاضطراب إلى شديد الاضطراب . - درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة إلى متوسطة. الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي. -------------------------- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب مع سقوط امطار جيدة مصحوبة بخلايا رعدية ونزول حبات البرد خاصة على الجبل الاخضر. -الريح غربى إلى شرش سرعته تتراوح ما بين (25 - 30)عقدة . - إرتفاع الموج يتراوح مابين (2.50-4.25)متر. - البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب. - درجة حرارة سطح البحر (17) درجة مئوية . - الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.