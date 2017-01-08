كوبلر يحث ليكون عام 2017 " عاما للقرارات التي ستتخذ لحل الازمة الليبية .

نيويورك 8 يناير 2017 ( وال) - حث المبعوث الاممي لدى ليبيا " مارتن كوبلر " على جعل العام الحالي 2017 "عاما للقرارات التى تتخذ لتسوية الازمة الليبية . واكد المسؤول الأممي في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية أمس السبت على ضرورة تحقيق تقدم سيايسي خلال هذا العام لوضع حد للازمة التي تعاني منها البلاد . وجدد " كوبلر" عقب لقائه مع وزير الشؤون المغاربية والافريقية وجامعة الدول العربية "عبد القادرمساهل" دعوته إلى ضرورة "استعادة الأمن و الاستقرار في ليبيا ، مبرزا الدور الهام الذي تلعبه البلدان المجاورة ليبيا في البحث عن حل للازمة التي تعاني منها البلاد . وأعرب المبعوث الاممي لدى ليبيا عن ارتياحه لتطابق وجهات نظر الامم المتحدة والجزائر بخصوص الملف الليبي. ...( وال ) ...