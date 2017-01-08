وزير الشؤون الخارجية الكونغولي يعلن أن بلاده ستحتضن قمة لرؤساء الدول يوم 25 يناير حول الازمة الليبية .

الجزائر 8 يناير 2017 ( وال) - أعلن وزير الشؤون الخارجية الكونغولي" جون كلود غاكوسو" أمس السبت بالجزائر العاصمة عن احتضان بلاده يوم 25 يناير لقمة لرؤساءالدول حول الازمة في ليبيا بهدف تقديم "مساهمة إفريقية" لتسوية النزاع الذي يشهده هذا البلد منذ 2011. ونقلت وكالة الانباء الجزائرية عن "غاكوسو" عقب محادثات مع وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة قوله " إن هذه القمة التي ستحتضنها جمهورية الكونغو التي تترأس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا ضمن الاتحاد الإفريقي ستعكف على دراسة الأزمة الليبية والحلول التي تسمح بتسوية هذا النزاع "الإفريقي". و قال السيد "غاكوسو "يجب ألا نترك الفرصة للغير ليملي علينا حلوله. علينا نحن التفكير بكل الوسائل في مخرج لهذه الأزمة التي لا يمكن أن تستمر" داعيا البلدان الإفريقية إلى "الاضطلاع بمسؤولياتها" في هذا الملف. وفي هذا السياق ركز رئيس الدبلوماسية الكونغولية على ضرورة التوجه نحو "إجماع أوسع يشرك جميع الاطراف الليبية قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد. ...( وال ) ...