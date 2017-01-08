إعلان مستوى الخطر " البرتقالي" في موسكو بسبب موجة البرد القارس الذي تشهده المدينة.

موسكو 8 يناير 2017 ( وال) - أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في العاصمة الروسية موسكو مستوى الخطر " البرتقالي" بسبب موجة البرد القارس التي تشهدها العاصمة. كما تم إعلان مستوى الخطر "الأصفر" في مقاطعات أخرى من الدائرة الفيدرالية الوسطى حيث سجلت حدة برد أقل بقليل من منطقة العاصمة موسكو. وفي سياق متصل حذرت السلطات الروسية من احتمال أن تسبب موجة البرد كوارث طبيعية في المنطقة. وحسب معطيات لمصلحة الأرصاد الجوية ستنخفض درجة حرارة الجو في موسكو في الليلة المقبلة إلى 30 درجة مئوية تحت الصفر وفي ريف موسكو ستصل إلى 35 تحت الصفر. وأضافت الأرصاد الجوية أن ليلة عيد الميلاد 7 يناير كانت الأبرد في موسكو منذ 125 عاما. وأشار المصدر ذاته إلى أن درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتبارا من يوم الأحد القادم وقد تزداد درجة حرارة الجو بمقدار 3 إلى 5 درجات مقارنة مع درجات الحرارة الحالية. ومن المتوقع أن تصل درجة حرارة الجو في موسكو خلال منتصف الأسبوع المقبل إلى 13 درجة تحت الصفر خلال النهار و18 درجة تحت الصفر خلال الليل. ...( وال ) ...