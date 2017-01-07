المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر بيانا بشأن ظاهرة تهريب الوقود من بعض الموانئ
السبت ، 07- 01- 2017 - 21:46:00
طرابلس 7 يناير 2017 (وال)_ اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت بيانا حول ظاهرة تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر بعض الموانئ البحرية .\nوأكد المجلس في بيانه انه في الوقت الذي يتابع فيه الليبيون وأحرار العالم الانتصارات التي حققتها القوات التابعة للمجلس الرئاسي في مقارعة تنظيم داعش الإرهابي وتطهير البلاد من شره مقدمة قافلة من الشهداء الأبرار الذين عطروا بدمائهم الزكية ارض الوطن يتفاجئ الليبيون بقيام حفنة من ضعاف النفوس بالتآمر مع عصابات إجرامية دولية لنهب وسرقة مقدرات الشعب الليبي واستنزاف موارده عبر تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر الموانئ البحرية .\nواستنكر المجلس الرئاسي في بيانه هذه الممارسات المشينة التي تنبئ عن روح الأنانية والرغبة في التكسب السريع علي حساب قوت ومقدرات الشعب الليبي .\nوأكد المجلس في بيانه ان الأوامر قد صدرت لحرس وامن السواحل بإيقاف ومصادرة اي سفينة او باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية .\nوأشار البيان الي ان السلطات المختصة ستحبل قوائم بأسماء سراق المال العام للقضاء وإصدار مذكرات قبض ضدهم من الشرطة الدولية .\nوأكد البيان ان السلطات المختصة ستحبل قوائم بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا القانون الدولي .\nواختتم المجلس بيانه بالتأكيد علي ان الموانئ ومواردها هي لدعم اقتصاد الدولة وليست بهدر أموالها ، مشددا علي ان المجلس سيظطر لإنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤر لتهريب النفط ومشتقاته وسيظطر لاغلاقها .\n(وال)