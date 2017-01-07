المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق يصدر بيانا بشأن ظاهرة تهريب الوقود من بعض الموانئ

طرابلس 7 يناير 2017 (وال)_ اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اليوم السبت بيانا حول ظاهرة تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر بعض الموانئ البحرية .

وأكد المجلس في بيانه انه في الوقت الذي يتابع فيه الليبيون وأحرار العالم الانتصارات التي حققتها القوات التابعة للمجلس الرئاسي في مقارعة تنظيم داعش الإرهابي وتطهير البلاد من شره مقدمة قافلة من الشهداء الأبرار الذين عطروا بدمائهم الزكية ارض الوطن يتفاجئ الليبيون بقيام حفنة من ضعاف النفوس بالتآمر مع عصابات إجرامية دولية لنهب وسرقة مقدرات الشعب الليبي واستنزاف موارده عبر تهريب الوقود والمشتقات النفطية المدعومة عبر الموانئ البحرية .

واستنكر المجلس الرئاسي في بيانه هذه الممارسات المشينة التي تنبئ عن روح الأنانية والرغبة في التكسب السريع علي حساب قوت ومقدرات الشعب الليبي .

وأكد المجلس في بيانه ان الأوامر قد صدرت لحرس وامن السواحل بإيقاف ومصادرة اي سفينة او باخرة لتهريب الوقود تقترب من السواحل الليبية .

وأشار البيان الي ان السلطات المختصة ستحبل قوائم بأسماء سراق المال العام للقضاء وإصدار مذكرات قبض ضدهم من الشرطة الدولية .

وأكد البيان ان السلطات المختصة ستحبل قوائم بأسماء السفن المتورطة في تهريب الوقود للمنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقهم وفقا القانون الدولي .

واختتم المجلس بيانه بالتأكيد علي ان الموانئ ومواردها هي لدعم اقتصاد الدولة وليست بهدر أموالها ، مشددا علي ان المجلس سيظطر لإنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤر لتهريب النفط ومشتقاته وسيظطر لاغلاقها .

(وال)