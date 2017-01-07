قوات الإحتلال الإسرائيلي تقتحم قرى وبلدات بالضفة وتهاجم منازل الفلسطينيين شرق غزة.

رام الله 7 يناير2017 (وال) - اقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي, اليوم السبت قرى وبلدات غرب جنين شمال الضفة الغربية المحتلة, ونصبت عدة حواجز عسكرية. وذكرت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية أن قوات الإحتلال اقتحمت قرى وبلدات السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون, وشنت حملة تمشيط وتفتيش . من جهة أخرى نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية غرب جنين وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها مما أدى الى اعاقة تحركات المواطنين.. كما استهدفت قوات الإحتلال بنيران أسلحتها الرشاشة, الفلسطينين ومنازلهم شرق خان يونس, جنوب قطاع غزة. .. وال ..