مصرع 3 أشخاص و اصابة 9 آخرين جراء حريق في فندق بموسكو.

موسكو 7 يناير 2017 (وال) - لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم و اصيب تسعة آخرون في حريق شب صباح اليوم السبت في فندق يقع شمال شرق العاصمة الروسية موسكو. وأفادت وسائل الإعلام الروسية نقلا عن مصدر في أجهزة الطوارئ بموسكو بأن الحريق شب في مبنى الفندق المؤلف من طابقين وأتى على جزء كبير من الفندق. وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل رغم الصعوبات التي واجهها رجال الإطفال جراء الانخفاض الشديد لدرجات الحرارة. ولم تكشف التقارير عن ملابسات الحريق. .. وال..