سقوط ثلاثة قتلى ونحو 1500 موقوف في احتجاجات على رفع أسعار الوقود في المكسيك.

مكسيكو سيتي 7 يناير 2017 (وال) - قتل متظاهران وشرطي وأوقف نحو ألف وخمسمائة شخص خلال مظاهرات وأعمال تخريب شهدتها المكسيك خلال اليومين الماضيين احتجاجا على زيادة أقرتها الحكومة على أسعار الوقود. وقالت الحكومة المكسيكية في بيان اليوم السبت إن الوضع يتجه نحو الاستقرار عقب مواجهات وأعمال عنف وتخريب طالت عددا من المؤسسات الحكومية والخاصة ، مشيرة إلى إلى مقتل شخصين في هذه الأحداث بالرصاص خلال مواجهات مع الشرطة في مدينة اكميكيلبان بولاية "هيدالغو" وسط البلاد فضلا عن مقتل شرطي. وكان رئيس المكسيك "انريكه بينيا نييتو" قد أعلن أن قرار زيادة أسعار الوقود هو نتيجة لزيادة الاسعار على المستوى العالمي قائلا إنه تغيير صعب ولكنه ضروري لضمان استقرار البلاد. و أعلنت السلطات المكسيكية اليوم عن تشديد الإجراءات الأمنية, في ولاية فيراكروز في ظل استمرار الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب فى المنطقة. .. وال..