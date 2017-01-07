مقتل 6 عناصر من الأمن اليمني في هجوم انتحاري بجنوب البلاد.

صنعاء 7 يناير 2017 (وال) - لقي 6 عناصر من الأمن اليمني مصرعهم وأصيب 26 آخرون اليوم السبت, في هجوم انتحاري لتنظيم القاعدة الإرهابي, استهدف نقطة أمنية في محافظة أبين بجنوب اليمن. وذكرت مصادر إعلامية أن انتحاريا من تنظيم القاعدة هاجم نقطة أمنية في مركز مديرية الوضيع بمحافظة "أبين", مما أسفر عن مقتل ستة من عناصر الأمن وإصابة 26 آخرين. وأضافت أنه تم نقل الجرحى إلى عدد من المستشفيات لتلقي العلاج وأن حالة عدد منهم حرجة. وخلال الأشهر الماضية نفذ التنظيم عدة هجمات على قوات الجيش والأمن خلفت قتلى وجرحى. .. وال..