النفط يرتفع بعد شروع دول الأوبك في خفض انتاجها.

نيويورك 7 يناير 2017 (وال)- سجل النفط ارتفاعا طفيفا نهاية الاسبوع بفعل الإقبال المتزايد على الشراء بعقود آجلة لينهي الخام الأسبوع على مكاسب محدودة بفعل صعود الدولار وأخبار حول التزام منتجي منظمة الدولة المصدرة للنفط (أوبك) باتفاق المنظمة الخاص بخفض الإنتاج. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 21 سنتا ليصل إلى 10ر57 دولارا للبرميل في التسوية . وحقق العقد مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا في التسوية ليصل إلى 99ر53 دولارا للبرميل . .. وال..