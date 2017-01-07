إصابة 17 دولة في أوروبا بأنفلونزا الطيور.

باريس, 7 يناير 2017 (وأل) - ذكرت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن 17 دولة في أوروبا سجلت حالات اصابة بوباء إنفلونزا الطيور. وقالت " مونيك إلوا" مديرة المنظمة , التي تتابع 110 أمراض حيوانية في 180 دولة عبر العالم إن أوروبا تواجه ضغطا شديدا نتيجة تفشي فيروس (إتش 5 أن 8) الذي تنقله الطيور المهاجرة, ولكن لا يوجد تردي ملحوظ للوضع. وأوضحت المسؤولة أن 17 دولة في أوروبا سجلت حالات اصابة بوباء إنفلونزا الطيور وأن هذه البلدان هي المانيا و النمسا, كرواتيا, الدنمارك, فنلندا, فرنسا, اليونان, المجر, إيطاليا, هولندا, بولندا, رومانيا, صربيا, السويد, سويسرا, الجمهورية التشيكية والمملكة المتحدة. وفي سياق متصل, أوضح مصدر مسؤول أن فرنسا قررت إجراء عمليات إعدام جماعية لمنع انتشار فيروس (اتش 5 أن 8) وحماية الملايين من الطيور في مناطق اخرى. وأضاف أن هذا الفيروس باعتباره شديد العدوى يتسبب في حالات نفوق مرتفعة بين الطيور المصابة, فضلا عن قدرته على التمحور مما يستلزم السيطرة عليه في أسرع وقت. .. وال ..