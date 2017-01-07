الامم المتحدة ترحب بالاتفاق السياسى الموقع في الكونغو الديمقراطية.

جنيف 7 يناير 2017 (وال) - رحبت الأمم المتحدة بالاتفاق السياسي الذى تم توقيعه فى جمهورية الكونغو الديمقراطية في شهر ديسمبر الماضي بين الاطراف المتصارعة في هذا البلد الافريقي. واعتبرت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان في بيان لها صدر اليوم السبت أن الاتفاق يمثل فرصة للتأكيد على أن الجميع بمن فى ذلك المعارضين السياسيين والصحفيين وممثلى المجتمع المدنى سيتمكنون من ممارسة كامل حقهم فى حرية تكوين الجمعيات وسلمية التجمع وحرية الرأى والتعبير . ودعا البيان السلطات الكونغولية إلى اتخاذ خطوة فورية برفع القيود والحظر المفروض على المؤسسات الإعلامية المختلفة فى الأشهر الأخيرة . كما دعت المفوضية الأممية الحكومة والأحزاب المعارضة والمجتمع المدنى وجميع المواطنين الكونغوليين إلي ضمان تنفيذ الاتفاق وخلق بيئة مواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة. كما دعت رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية جوزيف كابيلا إلى تأييد الاتفاق بشكل علني. وأكد البيان على ضرورة اتخاذ تدابير لتفادى تكرار العنف, الذى اندلع فى الكونغو الديمقراطية, خاصة فى كينشاسا فى سبتمبر 2016 حيث كان قد قتل 54 شخصا, وكذلك فى ديسمبر حيث قتل 40 شخصا على الأقل واعتقل المئات فى جميع أنحاء البلاد. ورحب البيان بما ينص عليه الاتفاق من فحص لحالات رمزية لسجناء سياسيين من قبل لجنة رفيعة المستوى من القضاة, داعيا إلى أن يمتد ذلك إلى جميع السجناء السياسيين الآخرين وكذلك الصحفيين وأعضاء المجتمع المدنى, والذين تم احتجازهم بشكل غير قانونى , مشيرا إلى أنه في حال تطبيق الاتفاق قبل نهاية العام الجارى فإنه سيمثل تطورا مهما للمنطقة. .. وال..