عاصفة ثلجية تعطل حركة المرور والرحلات الجوية في اسطنبول.

اسطنبول 7 يناير 2017 (وال) - أدت عاصفة ثلجية ضربت تركيا إلى تعليق الرحلات الجوية والمواصلات العامة والملاحة البحرية , في مدينة اسطنبول . وذكر الإعلام التركي أنه تم إلغاء حوالي 400 رحلة جوية بينها رحلات محلية ودولية في مطار "أتاتورك" ومطار "صبيحة جوكشين" الدوليين, التي كان من المقرر القيام بها اليوم وغدا. كما تم إغلاق الطريق السريع في شمال المدينة بعد اصطدام سبع سيارات بسبب تساقط الثلوج في وقت مبكر اليوم. كما تم تعليق خدمات العبارات بين الأجزاء الأوروبية والآسيوية في المدينة اليوم. وبالإضافة إلى ذلك علقت السلطات الملاحة البحرية في مضيق البوسفور في الطريقين صباح اليوم. وحسب خبراء الأرصاد فمن المتوقع أن يصل تساقط الثلوج إلى 20 سنتيمترا في المدينة وحث المواطنين على اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب الثلوج الموجودة على الطرق. .. وال..