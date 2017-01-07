مصرع 11 شخصا جراء الفيضانات التي تجتاح جنوب تايلاندا.

بانكوك 7 يناير 2017 (وال) - لقي 11 شخصا على الآقل مصرعهم, جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي ضربت جنوب تايلاندا. وقالت السلطات التايلاندية في بيان اليوم السبت إن موجة فيضانات مفاجئة ناجمة عن هطول أمطار غزيرة أودت بحياة 11 شخصا بجنوب البلاد وتسببت في تعطيل وسائل المواصلات المحلية ونشاط السياحة. وأشارت إلى أنه تم نشر قوات من الشرطة والجيش لتوزيع مساعدات على المتضررين. ومن جهتها, ذكرت وزارة السياحة أنه تم حظر أنشطة السباحة والغوص على معظم شواطئ جزيرة كوه ساموي إلى حين إشعار آخر بسبب ارتفاع منسوب المياه الذي بات يشكل خطرا على السباحين والمصطافين المتواجدين هناك. وحولت الأمطار الغزيرة الطرقات إلى مجاري مياه وتضرر النقل البحري إلى الجزر وألغيت العديد من الرحلات الجوية . وحذرت أجهزة الأرصاد الجوية الجمعة السكان والسياح من احتمال هطول أمطار غزيرة وحصول فيضانات مفاجئة حيث يتوقع استمرار هطول الامطار في اليومين القادمين. ..وال..