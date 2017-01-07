التحالف السوري-الروسي غير من مجريات الخطة الأمريكية في سوريا .

أنقرة 7 يناير 2017 (وال) - قال وزير الخارجية الأمريكي, جون كيري, إن إدارة أوباما " سمحت بتعاظم قوة تنظيم داعش الإرهابي" بهدف إجبار الرئيس السوري بشار الأسد إلى التفاوض, مشيرا إلى أن التحالف السوري-الروسي غير من مجريات الخطة الأمريكية في سوريا. ونقلت وسائل إعلام تركية اليوم السبت, أن كيري أكد خلال إجتماعه مع ممثلي المعارضة السورية خلال شهر أكتوبر الماضي في مقر بعثة هولندا لدى الأمم المتحدة , أنه حاول إقناع الرئيس الأمريكي باراك أوباما بالقيام بتدخل عسكري في سوريا وأن محاولته هذه باءت بالفشل. وأكد كيري خلال اللقاء أن الإدارة الامريكية "تابعت من بعيد تعاظم تنظيم داعشالإرهابي وإكتسابه القوة" و قال إنهم أرادوا بذلك "حمل الرئيس السوري بشار الأسد على التفاوض" إلا أن الإدارة الأمريكية "لم تتوقع" لجوء الرئيس السوري إلى طلب المساعدة من روسيا, حيث أوضح كيري قائلا "كنا نعلم أن (داعش) يكتسب القوة يوما بعد آخر و لكننا بقينا في وضع المتفرج إزاء ذلك, وإعتقدنا أن الأسد سيتعرض للتهديد كلما زاد داعش قوة, غير أنه و بدلا عن التفاوض معنا فضل اللجوء إلى الاتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". ...( وال ) ...