الاحتلال يستهدف الفلسطينيين بنيران أسلحته جنوب قطاع غزة .

خان يونس 7 يناير 2017 (وال) - استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي, بنيرانأسلحتها الرشاشة, اليوم السبت, الفلسطينيين ومنازلهم شرق خان يونس جنوب قطاع غزةالمحاصر, في حين نفذت عمليات اقتحام في بلدات بالضفة الغربية المحتلة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن تلك القوات المتمركزة في مواقعها على الخط الفاصل, فتحت النار عشوائيا صوب الموطنين ومنازلهم في بلدة "خزاعة" دون ان يبلغ عن وقوع إصابات. وفي الضفة الغربية المحتلة اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قرى وبلدات غرب جنين ونصبت عدة حواجز عسكرية. وذكرت مصادر أمنية فلسطينية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات منها السيلة الحارثية وكفردان وتعنك واليامون وشنت حملة تمشيط وتفتيش وطاردت مركبة في السيلة و الحارثية. وفي السياق ذاته نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية غرب جنين وشرع الجنود بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات راكبيها. ...( وال ) ...