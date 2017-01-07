تشديد الإجراءات الأمنية في ولاية فيراكروز على خلفية احتجاجات على رفع أسعار الوقود فى المكسيك.

مكسيكو سيتي 7 يناير 2017 ( وال) - أعلنت السلطات المكسيكية, اليوم السبت, عن تشديدالإجراءات الأمنية, في ولاية (فيراكروز) في ظل استمرار الاحتجاجات العنيفة وأعمال النهب على خلفية رفع أسعار الوقود في البلاد. وذكرت مصادر إعلامية أن المظاهرات اندلعت في عدة مدن بالمكسيك بعد ارتفاع اسعار الوقود بحوالي 20 بالمائة, فيما اعتقلت الشرطة حوالي 1500 شخصا لتورطهم في أعمال العنف. وكان قرار الحكومة برفع اسعار الوقود بنسبة عشرين بالمائة في عطلة نهاية الأسبوع قد أدى إلى تفجر مشاعر الغضب بين المواطنين فى المكسيك الذين قاموا بتطويق ومحاصرة الطرق السريعة ومحطات الغاز وسرقة محتويات المجال التجارية. ...( وال )...