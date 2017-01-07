وزارة الدفاع الأمريكية تعلن عن نشر حوالي 300 جندي في جنوب أفغانستان.

واشنطن 7 يناير 2017 (وال) - أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن قرار نشر حوالي 300 جندي من مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) في إقليم هلماند بجنوب أفغانستان, مطلع الربيع القادم . وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن "مشاة البحرية الذين سيحلون محل فرقة تابعة للجيش الأمريكي هناك, سيعملون كمستشارين للجنود وضباط الشرطة الأفغان الذين يقاتلون متمردي حركة طالبان". وأشارت إلى أن "بضع عشرات من جنود مشاة البحرية وأفراد البحرية الأمريكية منتشرين حاليا في شمال أفغانستان, حيث يعملون هناك مع قوات من دولة جورجيا لحماية وتأمين قاعدة (باغرام) الجوية". وكان مشاة البحرية البحرية الأمريكية قد غادروا هلماند في 2014 مع انتهاء مهمتهم القتالية هناك, وسلموا قاعدتهم الرئيسية (كامب ليزرنيك) إلى الأفغان. , ...( وال ) ...