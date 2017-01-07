موجزلاهم الاخبارالعربية والعالمية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 7 يناير 2017 =أنقرة- السلطات التركية تعلن عن اقالة 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحمل

= باريس- محكمة فرنسية تصدر احكاما بالسجن تترواح ما بين 6 و 8 سنوات بحق اربعة فرنسيين امضوا عدة أسابيع في سوريا خلال عام 2014 و انضموا خلالها الى تنظيم داعش الارهابي. = واشنطن- الكونغرس الأمريكي يصادق رسميا على انتخاب دونالد ترامب الرئيس القادم للولايات المتحدة. = الأمم المتحدة-المتحدث باسم الأمم المتحدة يعلن عن مقتل أحد عناصر قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جمهورية أفريقيا الوسطي. = أستانا - وزارة خارجية كازاخستان تعلن عن تسليم سوريا 500 طن مساعدات إنسانية على شكل مواد غذائية. / وال / ----------------------