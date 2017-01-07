موجزلاهم الاخبار المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 7 يناير 2017 = طرابلس- الطائرة الليبية التابعة للخطوط الافريقية التي اختطفت الشهر الماضي وهي في رحلة داخلية تعود من مالطا الى مطارمعيتيقة.

طرابلس-تجرى اليوم مباراة خيرية بين قدامى فريقي أهلي طرابلس والاتحاد على ملعب طرابلس الدولي يخصص ريعها لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان والأورام. = طرابلس- المنتخب الوطني لكرة القدم يجري غد بالكونغو مباراة ودية مع المنتخب السنغالي ضمن الاستعدادات لمباريات تصفيات كأس العالم بروسيا 2018 = طرابلس- فريق الصباح يتوج ببطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2015 - 2016 , بعد فوزه في المباراة النهائية بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة على فريق حي دمشق بهدفين لصفر . / وال / ----------------------