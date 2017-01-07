الجزائر تستضيف اجتماع المنطقة الاولى للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة .

الجزائر 7 يناير 2017 (وال) - تستضيف الجزائر اليوم السبت اجتماع المكتب التنفيذي للمنطقة الاولى للاتحاد الافريقي للكرة الطائرة . وسيتم خلال هذا الاجتماع مناقشة برامج وخطط المنطقة الاولى في لعبة كرة الطائرة خلال العام 2017 . ويشارك في هذا الاجتماع مندوبو المنطقة الاولى للاتحاد الافريقي للعبة من تونس, المغرب - ليبيا -بالاضافة للأمين العام للمنطقة الاولى, الجزائري مراد كنيفي، والنائب الاول لرئيس الهيئة الافريقية للعبة, التونسي منير بن سليمان ورئيس الاتحاد الجزائري للكرة الطائرة .