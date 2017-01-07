ممارسة رياضة العدو يقلل من التهابات الركبة .

واشنطن 7 يناير 2017 (وال) - أكدت دراسة علمية حديثة أن ممارسة رياضة العدو قد تقلل بصورة كبيرة من التهابات المفاصل وآلام الركبة. وأوضح الباحثون بجامعة (واشنطن) الأمريكية انه من خلال ابحاتهم وتجاربهم على العديد من الرجال والنساء الذين يمارسون رياضة الجري ( العدو ) لمدة 30 دقيقة اتضح أن ممارسة الرياضة بين الأصحاء والمرضى على حد سواء تعمل على خلق بيئة مضادة للالتهابات, قد تكون مفيدة من الناحية الصحية على المدى الطويل. وشدد الباحثون من خلال ابحاثهم أن ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على تأخير تطور أمراض المفاصل والتهابات الركبة وهشاشة العظام.