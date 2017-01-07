فريق الصباح يتوج ببطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة.السبت ، 07-01-2017 - 11:04:00

طرابلس 7 يناير 2017 ( وال )- توج فريق الصباح ببطولة ليبيا للهوكي تحت 17 سنة للموسم الرياضي 2015 - 2016. وجاء التتويج عقب فوزه في المباراة النهائية يوم أمس الجمعة بملعب نادي الترسانة بسوق الجمعة على فريق حي دمشق بهدفين لصفر . وقام بادارة المباراة طاقم تحكيم ضم لوسط الملعب "بشير جويلي وعبدالرؤف العاقل ، والقاضي - اكرم العاقل ، والميقاتي محمد قايد . وحسب نظام البطولة تحصل فريق الغرارات على الترتيب الثاني في حين تحصل فريق حي دمشق على الترتيب الثالث . وقام رئيس الاتحاد الليبي للهوكي " عبد المنعم السويح " والامين العام " صلاح مهني" ورئيس لجنة المسابقات " فتحي ناجي " ورئيس لجنة المدربين " عبدالسلام حصيره " ورئيس الاتحاد الفرعي طرابلس " علي سليم " بتسليم كأس البطولة لفريق الصباح من مدينة مصراته وتكريم مجلس ادارة نادي الترسانه بمنحه درع وشهادة تقدير لمساعدته في انجاح نشاط الاتحاد الليبي للهوكي . كما حضر حفل التتويج عدد من اعضاء المجالس الادارية لاندية الغرارات وحي دمشق والصباح وعضو مجلس ادارة نادي الترسانة " عبدالمنعم هجرس " وجمع من اعضاء رياضة الهوكي . يذكر أن الاتحاد الليبي للهوكي كان قد أشرف على نهائيات بطولة ليبيا للبراعم التي فاز بها نادي الغرارات ، في إطار اختتام المناشط الرياضية للعبة الهوكى لهذا العام. ...(وال)..

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