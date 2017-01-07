المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد للقاء منتخب السنغال .السبت ، 07-01-2017 - 10:34:00

طرابلس 7 يناير 2017 (وال)- يجري المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الغد الأحد بالكونغو مباراة ودية مع المنتخب السنغالي ضمن الاستعدادات لمباريات تصفيات كأس العالم بروسيا 2018. واجرى المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب " جلال الدامجة " تدريبه في أحد ملاعب الكونغو تم التركيز خلاله على اللياقة البدنية وبعض الخطط التكتيكية. وكان المدرب "جلال الدامجة" قد استدعى لمباراة السنغال كل من : محمد نشنونش ، عبد السلام امسلم ، علي شنينه ، أحمد هويدي ، طارق الجمل ، علي معتوق ، هيثم ضانه، سند الورفلي ، المعتصم الصبو ، المهدي المصري ، عبد الرحمن العمامي ، المعتصم المصراتي ، أنور مخلوف ، إبراهيم العجيل ، السنوسي الهادي ، مفتاح طقطق ، يحيى الزليطني ، محمد المنقوش ، سالم المسلاتي ، عبد السلام الفتوري ، محمد الغنودي. ...(وال)..

الأكثر قراءة في وال

فتح صمام الرياينة الذي يغذي مصفاة الزاوية من حقلي الشرارة والفيل.
انتحاري يفجر سيارة ملغومة عند نقطة تفتيش بمقديشو .
رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقى المجلس الأعلى للمصالحة .

الأكثر قراءة في الأخبار الرياضية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا