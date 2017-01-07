المنتخب الوطني لكرة القدم يستعد للقاء منتخب السنغال .

طرابلس 7 يناير 2017 (وال)- يجري المنتخب الوطني لكرة القدم يوم الغد الأحد بالكونغو مباراة ودية مع المنتخب السنغالي ضمن الاستعدادات لمباريات تصفيات كأس العالم بروسيا 2018. واجرى المنتخب الوطني تحت اشراف المدرب " جلال الدامجة " تدريبه في أحد ملاعب الكونغو تم التركيز خلاله على اللياقة البدنية وبعض الخطط التكتيكية. وكان المدرب "جلال الدامجة" قد استدعى لمباراة السنغال كل من : محمد نشنونش ، عبد السلام امسلم ، علي شنينه ، أحمد هويدي ، طارق الجمل ، علي معتوق ، هيثم ضانه، سند الورفلي ، المعتصم الصبو ، المهدي المصري ، عبد الرحمن العمامي ، المعتصم المصراتي ، أنور مخلوف ، إبراهيم العجيل ، السنوسي الهادي ، مفتاح طقطق ، يحيى الزليطني ، محمد المنقوش ، سالم المسلاتي ، عبد السلام الفتوري ، محمد الغنودي. ...(وال)..