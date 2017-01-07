مباراة خيرية بين قدامى الأهلي والاتحاد لصالح الأطفال المصابين بالسرطان.

طرابلس 7 يناير 2017 (وال)- تجرى بعد ظهر اليوم السبت مباراة خيرية بين قدامى فريقي أهلي طرابلس والاتحاد على ملعب طرابلس الدولي بحضور الجماهير، تحت اشراف الاتحاد الليبي لكرة القدم وعدد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية. وسيخصص ريع هذه المباراة لصالح الأطفال المصابين بمرض السرطان والأورام. وسيشارك في هذا اللقاء الخيري أكثر من 50 رياضيا من نجوم الناديين المعتزلين، من بينهم (وليد الديهوم وسمير عبود وأحمد سعد وأكرم الهمالي وسالم الرواني وعلي ارحومة ونادر الترهوني وأسامة الحمادي وأبوبكر الحرك وأسامة الفزاني ومحمد المغربي وأكرم الهمالي ووليد الختروش ورياض اللافي وعلي المليان ونادر كاره وهشام شعبان وناجي الشوشان وإبراهيم خزام وعماد التريكي وخالد المرغني). وستقدم على هامش هذا اللقاء التاريخي عدد من الفقرات الفنية، بالإضافة لمباراة بين ناشئي الفريقين، يتبعها تقديم بعض النجوم القدامى لمهاراتهم الكروية. ...(وال).