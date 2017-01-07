فرنسا: السجن بحق 4 فرنسيين بعد ادانتهم بالارهاب.

باريس 7 يناير2017(وال)- أصدرت محكمة فرنسية امس الجمعة احكاما بالسجن تترواح من 6 الى 8 سنوات بحق اربعة فرنسيين امضوا عدة أسابيع في سوريا خلال عام 2014 و انضموا خلالها الى تنظيم داعش الارهابي. وذكر مصدر مطلع ان المتهمين الثلاثة منحدرون من بلدة البرفيل بوسط شرق فرنسا وانه تم ادانتهم بتهمة الانتماء لعصابة اجرامية على صلة بتنظيم ارهابي . وأكد المصدر ان المحكمة رأت ان المتهمين نظموا بدقة سفرهم الى سوريا من مطارات و تواريخ مختلفة و كانوا يدركون انهم سيلتحقون بمنظمة ارهابية. وأوضح ان ما لا يقل عن سبعة اشخاص منحدرين ايضا من بلدة البرفيل وسافروا في نفس الوقت لا يزالوا في منطقة النزاعات في سوريا و العراق. و يشار الى ان نحو 700 فرنسي متواجدون حاليا بالعراق و سوريا في صفوف تنظيم داعش,وفق السلطات الفرنسية. و في فرنسا, وجهت حتى الان تهمة الانتماء الى عصابة على صلة بتنظيم ارهابي الى 348 شخصا. ...( وال ) ...