السلطات التركية تقيل أكثر من 6 آلاف موظف على خلفية محاولة الانقلاب .

أنقرة 7 يناير2017 ( وال)- اقالت السلطات التركية أكثر من 6 آلاف من العاملين بالشرطة والموظفين المدنيين والأكاديميين من وظائفهم بمراسيم صدرت بموجب حالة الطوارئ في استمرار لحملة تطهير أعقبت محاولة انقلاب عسكري في شهر يوليو الماضي. وذكرت مصادر اعلامية اليوم السبت أن المراسيم الثلاثة أمرت بإقالة 2687 من ضباط الشرطة و1699 من مسؤولي وزارة العدل و838 من وزارة الصحة و649 أكاديميا و135 مسؤولا في إدارة الشؤون الدينية. وكان البرلمان قد صوت لصالح تمديد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر إضافية في خطوة قالت عنها الحكومة إنها مطلوبة لمواصلة حملة التطهير ضد أنصار رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن. وتتهم تركيا كولن وشبكة أنصاره التي تطلق عليها منظمة جولن الإرهابية بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 يوليو, إلا أن كولن ينفي تلك المزاعم. ...( وال ) ...