مقتل خمسة أشخاص واصابة آخرين في إطلاق نار بمطار ولاية فلوريدا الامريكية .

فلوريدا 7 يناير 2017 ...وال .. قتل خمسة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون بجروح أمس الجمعة عندما اطلق رجل تم اعتقاله لاحقا النار داخل مطار فورت الدولي بولاية فلوريدا.

واكد مسؤول في وزارة الدفاع في تصريح صحفي ان مطلق النار يدعى إستيبان سانتياغو، وهو جندي أمريكي سابق في الحرس الوطني في بويرتو ريكو وألاسكا.

وقال أحد الشهود إنه سمع دوي انفجارات ظن للوهلة الأولى أنها ناتجة عن مفرقعات، قبل أن يشاهد ركابا يصرخون وهم يفرون بعيدا عن مطلق النار في منطقة تسلم الحقائب.

وقال مارك ليا \" كان يطلق النار عشوائيا\"، مشيرا إلى أنه كان يحمل مسدسا مع عدة مخازن.

وأضاف أن المهاجم كان \"هادئا طيلة الوقت\" وأنه كان يستهدف من يحاولون الاختباء.

وأوضح الشاهد أن مطلق النار لم يحاول الفرار، وبعد أن نفذت ذخيرته وضع سلاحه أرضا ولم يبد مقاومة عندما اعتقله عناصر الشرطة.

الاعلام الامريكية فقد تم تعليق الرحلات واغلاق المطار .

ونقلت شبكة \"سي بي إس نيوز\" عن محققين اتحاديين أن رجلا يطابق مواصفات إستيبان سانتياغو دخل قبل شهرين مكتبا للإف بي آي في منطقة أنكوريج، ليبلغ انه ارغم على العمل لصالح تنظيم الدولة الإسلامية.

وبعد اجاء الفحوصات الطبية له تبين بانه يعاني من مشكلات نفسية، أحالت شرطة الإف بي إلى مستشفى للأمراض العقلية.

