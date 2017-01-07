عاصفة ثلجية تجتاح امريكا .
السبت ، 07- 01- 2017 - 08:44:00
\n\n\nأتلانتا 7 يناير 2017 ... وال ...ضربت عاصفة ثلجية عاتية أمس الجمعة جنوب الولايات المتحدة لتجلب معها طقسا شديد البرودة إلى منطقة غير معتادة عليه مما أدى إلى اختناقات مرورية وإغلاق المدارس في مناطق واسعة.\nوقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن ثلوجا قد يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا من المتوقع أن تتساقط على رقعة واسعة من الولايات المتحدة من شمال شرق لويزيانا إلى جنوب بنسلفانيا.\nوأصدرت الهيئة تحذيرات من عاصفة ثلجية تمتد من لويزيانا عبر الجنوب وإلى الساحل الشرقي. وأفادت الشرطة من أوكلاهوما إلى أركنسو بوقوع عشرات الحوادث على طرق تكسوها ثلوج بارتفاع بضع بوصات.\nوقال ماثيو جرانثام خبير الأرصاد الجوية بمكتب الهيئة في آلاباما محذرا السكان \"إذا لم تكن مضطر للسفر فلا تسافر\" مضيفا أن الأحوال الجوية ستزداد سوءا بعد الغسق يوم الجمعة.\nوقبل وصول العاصفة الشتوية هرع سكان أتلانتا إلى المتاجر لشراء مخزون من الحاجات الضرورية.\nوأثرت العاصفة أيضا على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة. ووفقا لموقع فلايت أوير دوت كوم الذي يرصد حركة النقل الجوي حيث ألغيت حوالي 370 رحلة في مطار هارتسفيلد.\n... وال ...