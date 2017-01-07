عاصفة ثلجية تجتاح امريكا .







أتلانتا 7 يناير 2017 ... وال ...ضربت عاصفة ثلجية عاتية أمس الجمعة جنوب الولايات المتحدة لتجلب معها طقسا شديد البرودة إلى منطقة غير معتادة عليه مما أدى إلى اختناقات مرورية وإغلاق المدارس في مناطق واسعة.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن ثلوجا قد يصل ارتفاعها إلى 20 سنتيمترا من المتوقع أن تتساقط على رقعة واسعة من الولايات المتحدة من شمال شرق لويزيانا إلى جنوب بنسلفانيا.

وأصدرت الهيئة تحذيرات من عاصفة ثلجية تمتد من لويزيانا عبر الجنوب وإلى الساحل الشرقي. وأفادت الشرطة من أوكلاهوما إلى أركنسو بوقوع عشرات الحوادث على طرق تكسوها ثلوج بارتفاع بضع بوصات.

وقال ماثيو جرانثام خبير الأرصاد الجوية بمكتب الهيئة في آلاباما محذرا السكان \"إذا لم تكن مضطر للسفر فلا تسافر\" مضيفا أن الأحوال الجوية ستزداد سوءا بعد الغسق يوم الجمعة.

وقبل وصول العاصفة الشتوية هرع سكان أتلانتا إلى المتاجر لشراء مخزون من الحاجات الضرورية.

وأثرت العاصفة أيضا على الرحلات الجوية في الولايات المتحدة. ووفقا لموقع فلايت أوير دوت كوم الذي يرصد حركة النقل الجوي حيث ألغيت حوالي 370 رحلة في مطار هارتسفيلد.

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